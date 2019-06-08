М. Боярский приехал в Вологду

Артист приехал в Вологду поддержать О. Кувшинникова, планирующего принять участие в предстоящих губернаторских выборах.



На форуме основной темой было подведение промежуточных итогов работы губернатора О. Кувшинникова. Партийцы отмечали высокую эффективность его работы, а также выразили готовность поддержать его на выборах губернатора. Всего на мероприятии собрались около 1,5 тыс. человек со всей Вологодской области.



Напомним, что О. Кувшинников является действующим членом президиума местного политсовета "Единой России".



М. Боярский также принял участие в региональном форуме партии "Единая Россия", к которой также принадлежит. В конце мероприятия музыкант и актер спел несколько известных песен, а под одну из них мэр Череповца станцевал с мэром Вологды. Подобная практика встречается довольно часто, а политики пользуются популярностью известных людей ради поднятия своего авторитета и рейтинга среди избирателей. Но по сути, это обман избирателей, если только известный человек не является другом рекламируемого политика. Как было в случае с Боярским, не известно.