В Мурманске игнорируют законодательство о выборах

На выборы депутатов в Мурманский горсовет баллотируется больше 50% нынешнего состава Совета. Это самая материально обеспеченная половина кандидатов.



18 депутатов-единороссов распределены по избирательным округам вместе с новыми кандидатами. В СМИ активно продвигаются без избирательного фонда Т. Прямикова, В. Хабаров, С. Коробков, М. Белошеев, Ю. Гугин и др.



Избирательные фонды горкандидатов от партии "Единая Россия" превышают средства, которыми вправе располагать конкуренты. Размеры этих избирательных фондов повторяют друг друга. Например, по 640 тыс. руб. имеют О. Ноздрачев, С. Веллер, А. Гисмеев, С. Коробков, М. Белошеев, А. Сысоев, Т. Прямикова. Новые кандидаты И. Андреева, А. Накай, Л. Мостовой получили по 685 тыс. руб., а Ю. Гугин и И. Малюк - по 780 тыс. руб.



Городские кандидаты предпочитают пиарится не тратя своих денег, т. е. за счет городского бюджета, хотя съемки врачей, учителей на фоне самосвалов с землей не связаны с их работой. Это формирует положительный образ кандидата и попадает под закон о выборах, который в Мурманске игнорируют.