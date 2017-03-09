Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

Республика Коми >> Политика >> 09.03.2017

Сотрудники избиркома Коми в неформальной обстановке провели встречу со своими младшими коллегами из Молодежного правительства. В общении стороны обсудили планы на будущее и совместную работу. Желающих собралось много, поэтому свободных мест не оказалось.

Ближайшие выборы в Коми состоятся в мае в Ухте. Там выберут депутатов в местный совет по 2 округам. Город стал предметом особого разговора, так как именно в Ухте планируют провести несколько крупных проектов. Детали разговора пока не разглашают.

Разговор длился несколько часов, после чего для представителей Молодежного правительства провели экскурсию по избиркому Коми. В ходе прогулки они заходили в некоторые отделы аппарата, чтобы понять, в какой атмосфере здесь проходит рабочий процесс, насколько он удобен, какой аппаратурой и технологиями здесь пользуются. Особенно молодежь заинтересовалась электронными системами, обеспечивающими в регионе избирательный процесс. Здесь занимается команда профессионалов, и ее представители рассказали о принципах работы системы и своей работе. Она породит за бронированными окнами, что сделано для сохранения безопасности данных и личной безопасности работников. Ребятам разрешили проверить работу некоторых систем, поэтому они стали лучше понимать, как все устроено изнутри и насколько эффективна работа.

Традиционным и обязательным пунктом экскурсии стали совместные фотографии в зале заседаний, а перед этим молодежи показали богатую библиотеку республиканского избиркома с уникальными экземплярами книг, ценными подарочными изданиями из других регионов страны.

Для ребят, многие из которых собираются посвятить свою жизнь политике, такое знакомство оказалось интересным, и они выразили надежду, что не последним.





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