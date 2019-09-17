Допвыборы в горсовет Петрозаводска закончились скандалом

Итоги выборов в петрозаводский совет по десятому округу вызвали сомнения по причине серьезного нарушения в работе избирательной комиссией в единый день голосования.



Округ №10 (Центр, Зарека) во время довыборов в Петросовет представил победителем кандидата от "Единой России", заведующую детсадом Н. Ларшину, набравшую 25,66% голосов. Она обошла ближайшего конкурента, кандидата КПРФ И. Петкевич на 60 голосов, набрав 30,54% голосов избирателей. Победу кандидата-бюджетницы назвать убедительной нельзя. В день голосования на информационных стендах о кандидатах, об А. Иванове ("Справедливая Россия") была размещена недостоверная информация. Этот инцидент может стать основанием для подачи иска в суд, но сам кандидат злого умысла в этом не увидел.



На своей странице в соцсети Иванов отметил, что раздувать скандал из этой ситуации не стоит, также как и наказывать тех, кто эту техническую ошибку совершил. Но вряд ли кто-то приходил на избирательный участок и принимал решение после прочтения информационных листов. Большая часть людей приходила уже определившись с кандидатом за которого будет голосовать.