Допвыборы в горсовет Петрозаводска закончились скандалом

Республика Карелия >> Политика >> 17.09.2019

Итоги выборов в петрозаводский совет по десятому округу вызвали сомнения по причине серьезного нарушения в работе избирательной комиссией в единый день голосования.

Округ №10 (Центр, Зарека) во время довыборов в Петросовет представил победителем кандидата от "Единой России", заведующую детсадом Н. Ларшину, набравшую 25,66% голосов. Она обошла ближайшего конкурента, кандидата КПРФ И. Петкевич на 60 голосов, набрав 30,54% голосов избирателей. Победу кандидата-бюджетницы назвать убедительной нельзя. В день голосования на информационных стендах о кандидатах, об А. Иванове ("Справедливая Россия") была размещена недостоверная информация. Этот инцидент может стать основанием для подачи иска в суд, но сам кандидат злого умысла в этом не увидел.

На своей странице в соцсети Иванов отметил, что раздувать скандал из этой ситуации не стоит, также как и наказывать тех, кто эту техническую ошибку совершил. Но вряд ли кто-то приходил на избирательный участок и принимал решение после прочтения информационных листов. Большая часть людей приходила уже определившись с кандидатом за которого будет голосовать.





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