Мэра Ухты выберут тайным голосованием

Республика Коми >> Политика >> 03.12.2019

Председатель горсовета Ухты Г. Коненков сообщил, что выборы мэра города пройдут завтра в 14:00. В это время начнется заседание комиссии с участием представителей горсовета. Комиссия должна проверить документы  соискателей на должность руководителя горадминистрации и решить вопрос о включении их в список кандидатур.

Кандидатов представят госсовету в 16:00. Возможно, будут желающие выступить с докладом в рамках предвыборной кампании. После этого депутаты должны проголосовать.

Градоначальник будет выбираться тайным голосованием. На должность заявлены три кандидата. М. Османов является действующим мэром, который работает с 2016 г. С ним контракт подписан до 2020 г. М. Метелева занимает пост замруководителя горадминистрации Ухты. На своей должности она работает с 2016 г., а до этого занимала пост замминистра культуры Коми. В. Суранов является председателем Совета ветеранов УВД Ухты и директором МУП "Ритуал". Эксперты расценивают шансы последнего как минимальные, а больше шансов стать мэром у Османова.





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