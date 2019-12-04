Глава Карелии распустил горсовет Сортавалы

Глава Карелии решил разогнать совет депутатов Сортавалы. Он подписал соответствующий закон, который вступит в силу 13 декабря и состав депутатов будет распущен. Причина резкого решения – забывчивость и безответственность депутатского корпуса, который "забыл" провести сессии весной и летом текущего года.



В ноябре вопрос роспуска рассматривался в парламенте республики. Депутаты проголосовали за роспуск горсовета Сортавалы 20 голосами "за" и "5" против. Они поддержали инициативу А. Парфенчикова, руководствовавшегося решением Сортавальского горсуда. Напомним, что часть депутатов в знак протеста против объединения Хелюльского поселения с Сортавалой решили игнорировать заседания, т. е. не выполнять свои прямые обязанности.



Подобное уже случалось в 2006 г., когда парламентарии Карелии поддержали решение суда, проголосовав за роспуск Петросовета.



Текст закона гласит, что Сортавальский горсовет прекращает существование и распускается в соответствии с ФЗ "О принципах организации местного самоуправления в РФ" и на основании решения горсуда Сортавалы.