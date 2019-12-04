Глава Карелии распустил горсовет Сортавалы
Глава Карелии решил разогнать совет депутатов Сортавалы. Он подписал соответствующий закон, который вступит в силу 13 декабря и состав депутатов будет распущен. Причина резкого решения – забывчивость и безответственность депутатского корпуса, который "забыл" провести сессии весной и летом текущего года.
В ноябре вопрос роспуска рассматривался в парламенте республики. Депутаты проголосовали за роспуск горсовета Сортавалы 20 голосами "за" и "5" против. Они поддержали инициативу А. Парфенчикова, руководствовавшегося решением Сортавальского горсуда. Напомним, что часть депутатов в знак протеста против объединения Хелюльского поселения с Сортавалой решили игнорировать заседания, т. е. не выполнять свои прямые обязанности.
Подобное уже случалось в 2006 г., когда парламентарии Карелии поддержали решение суда, проголосовав за роспуск Петросовета.
Текст закона гласит, что Сортавальский горсовет прекращает существование и распускается в соответствии с ФЗ "О принципах организации местного самоуправления в РФ" и на основании решения горсуда Сортавалы.
Рекомендуем по теме:
Ночные экскурсии состоялись в столице Заполярья
Подводный атомный аппарат АС-31 отбуксирован в Северодвинск
Международный "экологический медиапул" СМИ Арктического региона создадут в Арктике
Вологодский университет проведет день открытых дверей
Убившему ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение
50 школьников НАО приняли участие в культурно-просветительской программе "Золотое кольцо"
"Большой этнографический диктант" в НАО написали 976 человек