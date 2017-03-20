В Череповце начались выборы в Молодежный парламент. Парламентариями изъявили желание стать 42 человека, из них только 10 достигнут своей цели. Каждый кандидат подготовил презентацию и публично рассказал о своем видении работы в проектах мэрии города.



Г. Шевцов, депутат Заксобрания, рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области – это предварительный этап подготовки к работе во взрослом парламенте. В 2017 г. на выборах в органы власти будут выдвигаться представители молодежных парламентов городов и районов, и как показала практика, в Череповце молодежь очень активная, поэтому будет представлена по максимуму.



Председатель гордумы М.Гусева, отметила, что нужно выбрать достойных, и это должны быть молодые люди, на которых будут делать ставку в молодежной политике и на более высоком уровне - в Заксобрании и гордуме. Нужно подобрать перспективных ребят, верящих в развитие области и города, способных удовлетворяют свои амбиции и желания населения.



Напомним, что Молодежный парламент состоит из 46 человек, представляющих Вологду, Череповец и все районы области. Параллельно с выборами в Череповце аналогичные выборы проводятся в других областях и районах. Об этом сообщила А. Федорова, председатель Молодежного парламента Вологодской области.



Мэр Череповца Ю. Кузин считает, что Молодежный парламент города - один из лучших в области, потому что доказывает на деле, что не зря ему доверили быть представителем молодежи города. Это не игрушки в политику, а школа кадрового резерва и возможность для инициативных людей проявить свои качества в общественной жизни, и доказать взрослым, что они уже на многое способны.



Молодежь способна предложить свежие решения проблем, которые взрослые не видят в силу своей чрезмерной загруженности разными вопросами. Кроме того, это возможность хорошего старта в законотворчестве.