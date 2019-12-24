Госсовет Коми реанимирует закон о статусе столицы

Республика Коми >> Политика >> 24.12.2019

Закон действовал с 1998 по 2008 г. и предполагал финансирование Сыктывкара из казны региона за выполнение столичных функций. Возможность принять аналогичный нормативный акт рассматривают при каждом мэре.

В настоящий момент над этим законопроектом не работают, хотя есть и другой вариант - проект региональной программы поддержки столицы. Подобные программы действуют во многих регионах. Сейчас республика распределяет гранты на мероприятия на равных условиях для всех муниципалитетов. Но если Сыктывкар позиционирует себя столицей Коми, неплохо было бы предусмотреть отдельные меры поддержки, поскольку большинство мероприятий регионального уровня проводится в Сыктывкаре, большинство органов власти также находится в столице.

Городская инфраструктура растет. Количество дорог увеличивается, средств из бюджета не хватает. За три года денег городу больше выделять не стали, а потребности выросли.

Сыктывкар - лицо республики, поэтому дополнительное финансирование ему необходимо, в том числе со стороны федерации, поэтому есть необходимость рассмотреть республиканский закон.





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