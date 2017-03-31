Форум арктических муниципалитетов прошел в Архангельске

Ненецкий автономный округ >> Политика >> 31.03.2017

На IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" состоялся внутренний форум арктических муниципалитетов, собравший представителей 8 субъектов арктических территорий страны. В нем приняли участие представители Ненецкого автономного округа.

На мероприятии обсудили одну из главных проблем Крайнего Севера - транспортную доступность и обеспечение мобильности населения.

Регионы арктической зоны России имеют низкую плотность населения и большие расстояниями между поселениями. Главным видом транспорта в таких условиях является авиация - самолеты АН-2, вертолеты Ми-8. Основной объем пассажирских перевозок на острова выполняется вертолетами. По этой причине было внесено предложение субсидировать покупку воздушных судов, в особенности вертолетов, что позволит в будущем приобретать новые вертолеты российского производства с меньшими финансовыми нагрузками.

Делегаты НАО затронули в обсуждении еще одну транспортную проблему - перевозки речным транспортом и износ техники. Возникла необходимость в модернизации парка пассажирских судов, для чего нужна господдержка перевозчиков в покупке пассажирского водного транспорта. Новый речной транспорт повысит качество жизни людей на Крайнем Севере, защитит природную среду Арктики.

Не оставили без внимания организацию снегоходных маршрутов. Соответствующему закону округа противоречат статьи водного кодекса, которые ограничивают передвижение в зимний период. В качестве выхода из ситуации представители НАО предложили внести изменения в одну из статей, разрешив передвижение на снегоходной технике зимой без соответствующих договоров.

Также участники форума обсудили вопросы необходимости привлечения молодого поколения для работы в Арктике, подготовки врачей для Крайнего Севера, развития туризма, обеспечения топливом, сохранения окружающей среды территорий Арктики.

Справка. В Арктическую зону страны входят всего 8 субъектов: НАО, Архангельская область, Мурманская область, Красноярский край, Республик и Саха и Коми, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.





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