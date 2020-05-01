Законность Сортавальского горсовета под сомнением
В Сортавале был незаконно распущен горсовет, после чего избран новый. Решение карельского суда отменил Петербургский суд, чем поставил под сомнение легитимность выбранного в марте горсовета Сортавалы.
3-й кассационный суд Санкт-Петербурга отменил решение местного суда от 24 июля прошлого года. Напомним, что тогда бывший горсовет был уличен в бездействии за то, что не проводил правомочные заседания 3 месяца. По этой причине горсовет распустили. 1 марта был избран новый состав, но случилось это ранее вынесения вердикта петербургского суда. Депутаты нового совета объединили Сортавальское и Хелюльское поселения, хотя распущенный горсовет выступал против этого. Ходили слухи, что это была главная причина роспуска горсовета.
В Карелии политический казус, поэтому в ближайшее время на рассмотрение парламента будет вынесен вопрос об отмене роспуска депутатов.
Напомним, что по итогам голосования 12 из 15 мандатов горсовета достались единороссам, 1 - КПРФ, 2- самовыдвиженцам, "Справедливая Россия" не признала результатов голосования из-за многочисленных нарушений.
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