Дистанционное обучение — эффективный инструмент для мотивации персонала

>> Политика >> 29.04.2017

«Кадры решают все» — это постулат, предопределяющий эффективность работы предприятия и высокий профессиональный уровень специалистов. Поэтому мотивация персонала является важным элементом грамотной управленческой политики. Для того чтобы сохранить стабильность кадрового состава необходимо руководителю позаботиться об обучении персонала, направленного на совершенствование профессиональных навыков.

Как показывает практика, обучение кадров на предприятии является мощным мотивирующим фактором, позволяющим не только повышать профессиональное мастерство уже числящихся в штате сотрудников, но и привлекать новых специалистов.

Следует отметить, что обучение сотрудников — это мероприятие весьма затратное. Но сегодня эта ситуация изменилась, так как появилась система дистанционного обучения (СДО). Сервис teachbase.ru позволяет проводить обучение в форме вебинаров как для неограниченного числа работников, так и для отдельных специалистов по профилям.

Формы обучения

  1. Персональное. Здесь мотивация в том, что работодатель ориентируется на конкретного специалиста. Это нередко становится решающим фактором, когда речь идет о возможности работы в конкурирующей компании. Иными словами служит «удерживающим» фактором.
  2. Общее. Предусмотрено для всего коллектива, отличается общедоступностью. Цели, которые ставятся при таком обучении — повышение профессионального уровня, корпоративной культуры и мотивация. Общее обучение подразделяется на:
    • подготовку;
    • переподготовку;
    • социальное обучение;
    • повышение квалификации.
Подготовка ориентирована на вновь принятых перспективных сотрудников, которые не имеет необходимой квалификации. По результатам подготовки целесообразно проводить аттестацию и отбирать наиболее подготовленных специалистов.

Переподготовка — изменение профессионального профиля


Повышение квалификации ориентировано на определенных специалистов или группу. такое обучение актуально при усовершенствовании уровня работы предприятия или ориентируется на конкретных специалистов, с целью повышения профмастерства.

Социальное обучение предполагает курс, направленный на улучшение микроклимата в коллективе и улучшение эффективности работы. Сюда входи умение работать в команде и грамотно распределять рабочее время, тренинги по деловому общению и психологии.

Если вопрос оптимизации организации обучения на предприятии является актуальным, то на сайте teachbase.ru можно найти интересующие вебинары и курсы, проводимые специалистами высокого уровня.





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