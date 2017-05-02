Стартовали праймериз карельских отделений партии "Единая Россия" на пост главы республики

На пост губернатора Карелии претендуют трое.



Стартовали праймериз местных и первичных отделений партии "Единая Россия". Так было положено начало выборам кандидатов на должность главы республик. На внутрипартийном голосования выявят самых достойных, которые станут первыми кандидатами на пост.



Выдвинуты 3 кандидата: А. Воронин - ректор ПетрГУ, А. Лопаткина - депутат Заксобрания, А. Парфенчиков - врио главы республики.



Парфенчиков рассказал о планах, проблемах, которые нужно решить для стабильного развития республики. Необходим порядок на всех уровнях управления, в органах власти, в работе предприятий и в быту. Все обращение граждан должны быть взяты к сведению, а их проблемы решены. Также необходимо наладить обратную связь с населением, в частности не плохо было бы показать, что чиновники тоже люди, и имеют свои аккаунты в соцсетях. Чиновники должны быть открыты для общения, а соцсети – то место, где можно напрямую узнать, что о тебе думают люди, и в чем нуждаются.



Для развития экономики усилия будут направят на развитие тяжелого машиностроения, энергомашиностроения и судостроения, развитие аквакультуры. Готовится к запуску кластер аквакультуры, утвержденный на федеральном уровне. Это селекционно-племенной центр, производство кормов, рыбной муки, рыбопереработки, выпуск оборудования для рыбаков. Также большое внимание уделено основному для республики лесопромышленному комплексу.



Выполнение стратегии будет невозможно без квалифицированных специалистов, поэтому нужно уделить внимание кадровой подготовке, для чего планируется создание нескольких учебных центров. Внесут изменения в программы подготовки специалистов в Петропавловском Госуниверситете.



Согласно процедуре, перед главным этапом праймериз, каждый кандидат должен встретиться с секретарями районных отделений партии, рассказать о своей программе. В субботу в Петрозаводске прошла первая встреча, а которой с кандидатами встретились жители Петрозаводска, Пряжинского, Кондопожского, Прионежского районов. Основные праймериз состоятся в мае.

