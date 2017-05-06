Впервые за 870 лет Великий Устюг возглавила женщина

Врио мэром Великого Устюга впервые за его историю стала женщина. Учитывая, что городу уже 870 лет, для него это стало большим событием. Зампредседателя Совета стала Л. Суранова, которую выбрали путем тайного голосования. Эту должность она будет занимать до окончания действия Совета.



Людмилу Николаевну поддержали депутаты разных партий, хотя сама она не состоит ни в одной из них, а другие кандидаты С. Капустин и А. Басов так и не получили должной поддержат своих коллег.



Предыдущий глава города Ф. Хабаров сложил полномочия досрочно в июле 2016 г., а его обязанности до этого времени выполнял А. Израловский, ранее заведовавший финансово-экономическим отделом администрации Великого Устюга.



Согласно закону, избирать нового главу должны были депутаты Горсовета из своих членов, и сделать это парламентарии пытались не раз, но выдвинутые кандидатуры в лице С. Капустина и А. Басова не нашли столь единодушной поддержки. За Суранову проголосовали 18 депутатов, против оказался один. Кстати, кандидатуру Сурановой на пост главы города предложил Капустин, после чего его поддержал А. Обухов из МО "Город Великий Устюг", координатор Великоустюгского отделения.



Л. Суранова призналась, что это решение для нее стало неожиданностью. Коллеги ее поддержали, и теперь она будет руководить городом до ближайших выборов, т. е. до сентября. Времени у нового главы города на то, чтобы сделать что-то масштабное, почти нет, но есть вероятность, что если она хорошо себя зарекомендует, то сможет стать мэром без приставки врио. Для этого ей придется победить на выборах.



Коллеги характеризуют Суранову как опытного управленца. Она пользуется уважением коллег, ей доверяют люди. В городе ее знают как руководителя "Почты Деда Мороза".



