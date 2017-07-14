Монумент в память о бойцах ВОв открыли в с. Конецгорье

Вологодская область >> Общество >> 14.07.2017

В Виноградовском районе открыли монумент в память о бойцах Великой Отечественной Войны. Чтобы его обустроить, активистам ТОС "Конецгорские посиделки" пришлось очень постараться. Работа шла медленно.

Деревня Конецгорье стоит на холмах, за которыми равнинная местность. "Конецгорские посиделки" 5 лет организует здесь съезжие праздники, проводят экскурсии для гостей. Для детей обустроили волейбольную площадку, для взрослых - возвели часовню. Именно рядом с ней и было решено открыть воинский мемориал.

Подготовка к открытию велась почти два года, и сейчас на гранитных стелах можно увидеть знакомые для местных жителей фамилии - Ковалевы, Суслоновы, Кузнецовы, Хлопины. Все они уходили на войну, но вернулась только пятая часть ушедших. Из 500 человек чуть больше 100 увидели родное село после войны.

На памятнике есть имя П. Севастьянова, который пришел раненым, прожил недолго, но успел проработать в совхозе Конецгорский бригадиром. Теперь в День Победы именно здесь будут собираться его родственники, а также все жители села.

Каждый житель Конецгорья вложил свой труд и деньги в строительство мемориала. Собирались не только деньги, но и архивные материалы, чтобы найти фамилии, имена, звания героев войны. Местный ТОС на реализацию этого проекта выиграл районный грант, что существенно ускорило процесс обустройства площади памяти.

Много информации предоставили люди, и всю ее нужно было проверить. Делали это на сайтах "Подвиг народа", "Мемориал". Жителей в деревне было много, поэтому памятных досок на мемориале также оказалось много.

Теперь в селе решили взяться за церкви, которая находится в полуразрушенном состоянии, и закрыта с советского времени. Активисты ТОС настроены собрать средства и выиграть грант еще раз.





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