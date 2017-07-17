Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер

Торжественное открытие в Заягорбском районе сквера прошло в Череповце. Реконструкцию зоны отдыха, которая долгое время была в полузаброшенном состоянии, провели в рамках проекта компании "Северсталь", территориальных общественных самоуправлений "Подарок городу" и мэрии.



Компания "Северсталь" на достигнутом останавливаться не собирается. Она продолжит дарить Череповцу новые объекты. Открытый сквер стал подарком городу ко Дню металлурга.



На открытии побывали представители администрации Череповца, общественных организаций, "Северстали". Заместитель мэра города М. Полунина выступила с поздравительной речью, отметив, что город заслужил внимания, а его жители – нового культурного объекта для отдыха. Также она выразила надежду, что в этом году это станет не единственным подарком горожанам.



Сквер расположен между домами, и является местом отдыха и транзитным пунктом, по которому постоянно движется большой поток людей. Вдоль сквера уложили плиточные дорожки, установлены урны и скамейки. Много внимания уделили озеленению: по центру разбили цветник, постаравшись максимально сохранить имеющиеся деревья. Сквер рассчитан в первую очередь на отдых с детьми, поэтому был расширен детский городок и добавлено игровое оборудование.



Детскую площадку огородили, а в качестве арт-объекта установят топиарную фигуру футбольного мяча, возле которой можно будет фотографироваться. Мяч появится только в следующем году, что объяснили плохой погодой, хотя на самом деле дело могло застопориться по причине нехватки денег. В настоящий момент на благоустройство сквера потрачено 4 млн руб.



Местным жителям сквер пришелся по вкусу. Они выражают благодарность, что возле дома появилось место, где есть чем заняться детям, где можно прогуливаться с колясками и кататься на велосипедах.



