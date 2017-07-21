VI Форум МЧС России и организаций Общество за безопасность состоялись в Арктическом спасательном учебно-научном центре Вытегра

Мурманская область >> Общество >> 21.07.2017

Легендарный А. Чилингаров - исследователь Антарктики и Арктики стал гостем VI Форума МЧС России и организаций Общество за безопасность. Мероприятие состоялось в Арктическом спасательном учебно-научном центре Вытегра.

Открытие форума прошло на аэродроме Вытегры, где не принимали воздушные суда уже 20 лет. Увидеть образцы техники и выступления спасателей собралось около 3 тыс. человек.

Форум проводится шестой раз. Это событие всегда собирало самых прославленных спасателей и ученых Арктики. Арктика нужна России, поскольку в трудные моменты именно этот макрорегион помогает стране полезными ископаемыми. Здесь всегда сосредоточена серьезная техника, поэтому региону всегда оказывается всесторонняя поддержка.

В качестве развлекательной программы зрители могли видеть акробатические номера команды чирлидинга пожарно-спасательного колледжа СПб. Затем с воздушного судна продемонстрировали беспарашютное десантирование, а следующий вертолет доставил вездеход, применяемый в тушения лесных или торфяных пожаров. Специалисты продемонстрировали, как это делается в очагах возгорания. А под занавес небо заполнилось парашютами-спасателями Центроспаса, которые прыгали с флагами РФ, МЧС и форума.

Осмотр техники завершился пленарным заседанием, где рассмотрели актуальные вопросы по безопасности.

После заседания ученику 6 класса Нифантовской школы И. Круглову вручили медаль "За спасение погибающих на воде". В марте мальчик спас двух детей, провалившихся под лед на р. Шексне.

После этого в образовательном центре "Корабелы Прионежья" провели экскурсионный тур на электромобилях, а затем гостям предложили выпить чай корабелов из самовара, растопленного по старинному рецепту на сосновых шишках.





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