VI Форум МЧС России и организаций Общество за безопасность состоялись в Арктическом спасательном учебно-научном центре Вытегра

Легендарный А. Чилингаров - исследователь Антарктики и Арктики стал гостем VI Форума МЧС России и организаций Общество за безопасность. Мероприятие состоялось в Арктическом спасательном учебно-научном центре Вытегра.



Открытие форума прошло на аэродроме Вытегры, где не принимали воздушные суда уже 20 лет. Увидеть образцы техники и выступления спасателей собралось около 3 тыс. человек.



Форум проводится шестой раз. Это событие всегда собирало самых прославленных спасателей и ученых Арктики. Арктика нужна России, поскольку в трудные моменты именно этот макрорегион помогает стране полезными ископаемыми. Здесь всегда сосредоточена серьезная техника, поэтому региону всегда оказывается всесторонняя поддержка.



В качестве развлекательной программы зрители могли видеть акробатические номера команды чирлидинга пожарно-спасательного колледжа СПб. Затем с воздушного судна продемонстрировали беспарашютное десантирование, а следующий вертолет доставил вездеход, применяемый в тушения лесных или торфяных пожаров. Специалисты продемонстрировали, как это делается в очагах возгорания. А под занавес небо заполнилось парашютами-спасателями Центроспаса, которые прыгали с флагами РФ, МЧС и форума.



Осмотр техники завершился пленарным заседанием, где рассмотрели актуальные вопросы по безопасности.



После заседания ученику 6 класса Нифантовской школы И. Круглову вручили медаль "За спасение погибающих на воде". В марте мальчик спас двух детей, провалившихся под лед на р. Шексне.



После этого в образовательном центре "Корабелы Прионежья" провели экскурсионный тур на электромобилях, а затем гостям предложили выпить чай корабелов из самовара, растопленного по старинному рецепту на сосновых шишках.