В День оленя вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 22.07.2017

На организационном комитете НАО по проведению Дня оленя утвердили график праздничных полетов в хозяйства оленеводов. Вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. День оленя в округе отметят в 2017 г 85-й раз.

Праздничные полеты организуют 29 июля, и первый отправится в СПК "Путь Ильича". В рамках празднования полеты организуют в сельхозпроизводственные кооперативы "Рассвет Севера" и коопхоз "Ерв", Ненецкую общину "Канин", "Индигу", "Нярьяна-Ты", "Восход", "Ижемский оленевод", "Харп", "Заполярье", семейные общины "Выту", "Салды Ялумд", "Ямб-То", "Опседа", в стойбище ГУП "Ненецкая агропромышленная компания".

Главные мероприятия, посвященные Дню оленя, запланированы на 2 - 6 августа. В местах кочевников пройдут состязания по ненецким видам спорта, в населенных пунктах организуют чествование ветеранов оленеводства.

В оргкомитете праздника рассказали, что на вертолетах Нарьян-Марского авиаотряда победителям отраслевых соревнований помимо наград доставляет продукты питания, привезут родственников оленеводов, ветеранов, гостей праздника. Для тундры, в частности общины "Ямб-то", выделят ветеринарных специалистов для проведения вакцинации оленей. Также прилетят специалисты, которые займутся сбором проб почв с целью обследования ее на наличие спор сибирской язвы (это традиционная ежегодная процедура для Ненецкого округа, так как есть вероятность найти возбудителя болезни).

В юбилейный год празднования губернатор НАО И. Кошин присвоил профессиональные звания округа "Почетный оленевод НАО", "Почетная чумработница НАО". Их обладателей уже определили, но объявят только в День оленя. Тогда же награды найдут своих героев, а их обладатели получат еще один повод для праздника.





Рекомендуем по теме:

Кочевой детсад в ненецкой тундре откроется 2 августа

Оленеводы Колгуева решили подсчитать поголовье на острове

В НАО стартовала зимняя кампания по заготовке оленины

Проект НАО "Кочевое образование" может найти поддержку ООО "Восток НАО"

Лыжные гонки "Северное сияние" стартуют 7 апреля в Нарьян-Маре

Новый самолёт ТВС-2МС начал курсировать в НАО


Международный фестиваль кружева прошел в Вологде

В Нарьян-Мар доставили медоборудование в рамках российско-норвежского проекта

Эксперты агентства БНК на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" представят свою сессию

В Архангельске массово запустили воздушных змеев

Фестиваль народных культур "Единство" прошел в Вологде

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета