В День оленя вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов

На организационном комитете НАО по проведению Дня оленя утвердили график праздничных полетов в хозяйства оленеводов. Вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. День оленя в округе отметят в 2017 г 85-й раз.



Праздничные полеты организуют 29 июля, и первый отправится в СПК "Путь Ильича". В рамках празднования полеты организуют в сельхозпроизводственные кооперативы "Рассвет Севера" и коопхоз "Ерв", Ненецкую общину "Канин", "Индигу", "Нярьяна-Ты", "Восход", "Ижемский оленевод", "Харп", "Заполярье", семейные общины "Выту", "Салды Ялумд", "Ямб-То", "Опседа", в стойбище ГУП "Ненецкая агропромышленная компания".



Главные мероприятия, посвященные Дню оленя, запланированы на 2 - 6 августа. В местах кочевников пройдут состязания по ненецким видам спорта, в населенных пунктах организуют чествование ветеранов оленеводства.



В оргкомитете праздника рассказали, что на вертолетах Нарьян-Марского авиаотряда победителям отраслевых соревнований помимо наград доставляет продукты питания, привезут родственников оленеводов, ветеранов, гостей праздника. Для тундры, в частности общины "Ямб-то", выделят ветеринарных специалистов для проведения вакцинации оленей. Также прилетят специалисты, которые займутся сбором проб почв с целью обследования ее на наличие спор сибирской язвы (это традиционная ежегодная процедура для Ненецкого округа, так как есть вероятность найти возбудителя болезни).



В юбилейный год празднования губернатор НАО И. Кошин присвоил профессиональные звания округа "Почетный оленевод НАО", "Почетная чумработница НАО". Их обладателей уже определили, но объявят только в День оленя. Тогда же награды найдут своих героев, а их обладатели получат еще один повод для праздника.

