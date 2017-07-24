В Архангельске сдадут несколько соцдомов для переселенцев из аварийных домов и ветеранов ВОв

Архангельская область >> Общество >> 24.07.2017

В Архангельске до конца сентября построят несколько соцдомов для переселенцев из ветхого жилфонда и ветеранов ВОв. Накануне стройплощадки посетила инспекция правительства области. Они увидели, что работу тормозят задержки поставок стройматериалов, хотя в целом признали темпы возведение жилья успешными.

Первым пунктом программы стало посещение стройки на Ленинградском. Здесь в 3 многоэтажках 195 квартир, которые сданы в конце 2016 г. Сейчас они заселены, но парковки и подъезды до сих пор не заасфальтированы.

На Московском проспекте возводятся 3 социальных дома, 2 из которых строят представители Чувашии, а железобетонные панели привозят из Чебоксар. Срок сдачи домов уже сдвинули на месяц из-за нерегулярных поставок. Ориентировочное время ввода в эксплуатацию - сентябрь.

Третий дом строят архангельские строители, и уже в следующем месяце он будет сдан. Также эта команда строителей возьмется еще за строительство одного дома, который предназначается для детей - сирот и ветеранов ВОв. Площади всех соцдомов - 34 тыс. кв. м. В 2017 г в рамках 4-го этапа программы переселения еще сдадут 7 домов в Коноше и 3 - в Онеге.

В Онеге дом сдадут в сентябре, в Коноши наблюдается отставание от графика.

Масштабные отделочные работы проводятся в строящемся перинатальном центре Архангельска на площади 22 тыс. кв. м. Медучреждение сможет принимать единовременно 136 рожениц со всей области, а оборудование обещают предоставить самое современное. В настоящий момент здесь уже идет покраска палат, завершаются работы по проведению электропроводки и вентиляционной системы. Строительство объекта находится под особым контролем властей, поэтому если зимой здесь работало всего 100 человек, сейчас работают 300.





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