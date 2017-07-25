Число браков и разводов в Коми растет

Республика Коми >> Общество >> 25.07.2017

В сельской местности естественная убыль населения выросла в Коми в 2 раза.

За первые 5 месяцев 2017 г численность населения Коми уменьшилась на 3,4 тыс. человек, т. е. ежемесячно потери составляют 700 человек. К июню в республике проживало 847 тыс. человек.

Главная причина сокращения населения – миграционный отток. С января по май из Коми уехало 7,5 тыс. человек, приехало 4,4 тыс. За границу переехали 398 человек, прибыли из-за рубежа 344 (по большей части жители Украины, Азербайджана, Таджикистана). Миграционный отток составил 3,1 тыс. человек, что гораздо больше показателя за аналогичный период 2016 г (2,4 тыс. человек).

Ситуация усугубляется естественной убылью, т. е. превышением числа умерших над родившимися. За 5 месяцев в регионе родилось 4029 детей, умерло 4308 человек. Впервые в 2017 г в городской местности наблюдается естественный прирост, 22 человека, в селе сохраняется естественная убыль. В 2016 г показатель составлял 124 человека, в этом – 301 человек.

Среди причин смерти населения преобладают патологии органов кровообращения (46%), новообразования (18%), внешние причины - ДТП, отравления алкоголем, самоубийства и убийства и мн. др. (10%).

Также наблюдается рост количества разводов и браков. Семейные узы оформили 1828 пар (больше на 116 пар, чем в 2016 г), случаев расторжения брака 1888, что на 135 больше, чем в 2016 г.

Естественный прирост населения в годовом исчислении в Коми фиксируется с 2011 г. В 2015 г тенденция прервалась и стала наблюдаться естественная убыль.

По итогам года, родившиеся превысили число умерших, и ситуация снова повторилась в 2016 г. Есть вероятность, что по итогам текущего года в регионе зафиксируют естественный прирост населения.





Рекомендуем по теме:

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Жители Карелии начали отказываться от покупки макарон и хлеба

Промышленность Коми показывает минусовые результаты

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми

В 2016 г. в Коми сертификаты на семейный капитал получили 1415 семей


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

Эксперты агентства БНК на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" представят свою сессию

В Архангельске массово запустили воздушных змеев

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

В Мурманск зашел первый в этом году круизный лайнер Silver Cloud

Лоцманский фестиваль "Открытый фарватер" пройдет на днях под Архангельском
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета