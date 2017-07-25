Число браков и разводов в Коми растет

В сельской местности естественная убыль населения выросла в Коми в 2 раза.



За первые 5 месяцев 2017 г численность населения Коми уменьшилась на 3,4 тыс. человек, т. е. ежемесячно потери составляют 700 человек. К июню в республике проживало 847 тыс. человек.



Главная причина сокращения населения – миграционный отток. С января по май из Коми уехало 7,5 тыс. человек, приехало 4,4 тыс. За границу переехали 398 человек, прибыли из-за рубежа 344 (по большей части жители Украины, Азербайджана, Таджикистана). Миграционный отток составил 3,1 тыс. человек, что гораздо больше показателя за аналогичный период 2016 г (2,4 тыс. человек).



Ситуация усугубляется естественной убылью, т. е. превышением числа умерших над родившимися. За 5 месяцев в регионе родилось 4029 детей, умерло 4308 человек. Впервые в 2017 г в городской местности наблюдается естественный прирост, 22 человека, в селе сохраняется естественная убыль. В 2016 г показатель составлял 124 человека, в этом – 301 человек.



Среди причин смерти населения преобладают патологии органов кровообращения (46%), новообразования (18%), внешние причины - ДТП, отравления алкоголем, самоубийства и убийства и мн. др. (10%).



Также наблюдается рост количества разводов и браков. Семейные узы оформили 1828 пар (больше на 116 пар, чем в 2016 г), случаев расторжения брака 1888, что на 135 больше, чем в 2016 г.



Естественный прирост населения в годовом исчислении в Коми фиксируется с 2011 г. В 2015 г тенденция прервалась и стала наблюдаться естественная убыль.



По итогам года, родившиеся превысили число умерших, и ситуация снова повторилась в 2016 г. Есть вероятность, что по итогам текущего года в регионе зафиксируют естественный прирост населения.