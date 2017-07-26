25 июля на Соловецких островах прошли торжества, посвященные 75-летию школы Соловецких юнг. Это первая школа ВМФ СССР. На встречу выпускников приехали юнги из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Пермской и Свердловской областей, Латвии. Главный состав гостей отправился на Соловки из Кеми на теплоходе "Шабалин".



Командующий СФ Н. Евменов и губернатор Архангельской области И. Орлов встретили "Шабалин" в Белом море на тральщике "Соловецкий юнга", где спустили на воду в память о "морских гаврошах" венки. Также на архипелаге прошел митинг памяти с возложением цветов к обелиску юнгам, и закладка аллеи соловецких юнг.



В 40-ых гг. прошлого века выпускниками учебного заведения стали 4 тыс. подростков, которые после года обучения на Соловках отправлялись на фронт. Им было по 14-16 лет, а они уже выполняли сложные задачи на военных кораблях Балтики, Владивостока, Черного Моря, и каждый четвертый не дожил до 1945 г.



Окончил Соловецкую школу юнг и известный российский писатель В. Пикуль, который окончив обучение на отлично, имел право выбрать место будущей службы и выбрал Северный Флот.



На Соловках гости возложили цветы к мемориальной доске юнги СФ С. Ковалева, который в 1944 г закрыл собой коллектор мотора торпедного катера, сквозь который в трюм хлынула горячая вода с маслом. Благодаря мальчику корабль все-таки вышел из боя, а юнга погиб только на следующий день от вызова немецкой фосфорной мины.



И. Орлов отметил, что если бы не школа юнг, много мальчишек просто погибло бы во время войны. Паек помогал им выжить, дисциплина помогала не сдаваться в безвыходных ситуациях, а ежедневное купание в соловецких озерах закалило тело и дух.



Впервые торжества в честь юбилея соловецких юнг в Архангельской области состоялись в 1992 г и были посвящены 50-летию школы.