Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году. В этом году времени на это уже не остается, а в 2018 г построят новую современную трассу, ведущую к микрорайону "Нарьян-Мар Вилладж". На строительство выделят средства из бюджета округа, о чем приняли решение на последнем заседании Администрации НАО.



Общий объем средств на реализацию проекта оценивается в 31,94 млн руб., из которых 1,5 млн пойдут на проектные и изыскательские работы. Их начнут уже в этом году, чтобы в следующем, как только позволят погодные условия, сразу начать строительство без бумажных проволочек. Реконструкцию финансировать собираются в рамках государственной программы по развитию транспортной системы в Ненецком округе.



Сейчас дорожная инфраструктура НАО, как и рассматриваемого микрорайона, нуждается в приведение в соответствие с современными нормами и требованиями. Новая трасса обеспечит жителей "Вилладж" удобной, быстрой и безопасной транспортной связью со всеми рабочими зонами и автодорогами региональной сети. Об этом заявил вице-губернатор и руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта НАО А. Еремеев.



Общая протяженность асфальтобетонной дороги - 577 м с шириной полосы движения около 3 м и шириной пешеходной части 2 м.



Качественной транспортной связью с микрорайонами Нарьян-Мара будут обеспечены жители 4 многоквартирных домов, 21 коттеджа. К этим домам будет обеспечен комфортный подъезд автотранспорта экстренных служб, который ранее был затруднен.



Напомним, что в Ненецком округе одни и самых разбитых дорог в России. Это объясняется тяжелыми погодными условиями, в зимнее время некоторые районы округа полностью отрезаны от внешнего мира.