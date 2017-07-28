Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.07.2017

Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году. В этом году времени на это уже не остается, а в 2018 г построят новую современную трассу, ведущую к микрорайону "Нарьян-Мар Вилладж". На строительство выделят средства из бюджета округа, о чем приняли решение на последнем заседании Администрации НАО.

Общий объем средств на реализацию проекта оценивается в 31,94 млн руб., из которых 1,5 млн пойдут на проектные и изыскательские работы. Их начнут уже в этом году, чтобы в следующем, как только позволят погодные условия, сразу начать строительство без бумажных проволочек. Реконструкцию финансировать собираются в рамках государственной программы по развитию транспортной системы в Ненецком округе.

Сейчас дорожная инфраструктура НАО, как и рассматриваемого микрорайона, нуждается в приведение в соответствие с современными нормами и требованиями. Новая трасса обеспечит жителей "Вилладж" удобной, быстрой и безопасной транспортной связью со всеми рабочими зонами и автодорогами региональной сети. Об этом заявил вице-губернатор и руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта НАО А. Еремеев.

Общая протяженность асфальтобетонной дороги - 577 м с шириной полосы движения около 3 м и шириной пешеходной части 2 м.

Качественной транспортной связью с микрорайонами Нарьян-Мара будут обеспечены жители 4 многоквартирных домов, 21 коттеджа. К этим домам будет обеспечен комфортный подъезд автотранспорта экстренных служб, который ранее был затруднен.

Напомним, что в Ненецком округе одни и самых разбитых дорог в России. Это объясняется тяжелыми погодными условиями, в зимнее время некоторые районы округа полностью отрезаны от внешнего мира.





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