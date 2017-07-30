Новый дом для подводников сдали в Гаджиево

Мурманская область >> Общество >> 30.07.2017

Подводники Северного Флота получили ключи от новеньких квартир. 35 семей теперь имеют постоянное пристанище, которого пришлось ждать долгие годы.

По этому случаю в гарнизоне Гаджиево организовали торжественную церемонию передачи ключей от дома для семей военнослужащих. Большая часть новых жильцов – это подводники, проходящие службу на атомных подводных лодках или ракетных крейсерах.

Переданный в эксплуатацию дом стал пятым из восьми, строящихся в рамках федеральной программы, призванной обеспечить жильем военнослужащих Министерства обороны РФ. В 2014 г был сдан первый дом серии.

Все новые дома, которые предназначены для подводников, строят на площадке в жилой зоне военного гарнизона подводных сил СФ. Когда-то это место было застроено такими же жилыми домами. В 50-ых годах это были пятиэтажные здания - "хрущевки", но они давно изжили себя, не подходили под современные условия, поэтому их было решено снести, и построить на их месте новые современные жилые здания.

Отличительной особенностью новостроек считается конструктивная схема сборки на базе металлических колонн, сборные ж/б плиты, стены, состоящие из легких металлоконструкций, снаружи и изнутри утепленные цементно-волокнистыми плитами и минеральной ватой. Также в домах есть вентилируемый фасад, отделанный керамогранитом.

Новый вид домов выбирался долго. Старались учесть необходимость в большом объеме жилья и наиболее оптимальный вариант для климатических условий Заполярья. Для этой местности не подошли бы дома, которые не рассчитаны на близость к холодному морю, ветру и суровому зимнему климату.





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