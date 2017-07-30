В Сыктывкаре появилась традиция делать свадебные церемонии на набережной Сысолы

Республика Коми >> Общество >> 30.07.2017

Отремонтированная набережная Сысолы – лучшее место для свадебных церемоний. Первыми сыктывкарцами, которые решили это доказать, стали молодожены Екатерина и Сергей Жилины. Разрешение вступить здесь в брак они получили у администрации Сыктывкара.

Территория набережной примыкает к парку культуры и отдыха им. Кирова. Это одно из самых спокойных и живописных мест в городе, во всяком случае летом.

Администрация города согласовала просьбу молодоженов и разрешила бракосочетание в общественном месте. В подтверждении указывалось точное время, в рамках которого можно было занять часть территории набережной, также указывалось, что дается разрешение на использование свадебной атрибутики.

Молодожены решили выбрать местом свадьбы Сыктывкар, несмотря на то, что постоянно живут в Москве. Здесь находятся друзья и родственники, и с материальной точки зрения свадьба в Коми дешевле в несколько раз, чем в Москве. Возникло желание провести свадьбу нестандартно, поэтому в администрацию города написали письмо и отправили его по электронной почте.

Проблем с разрешением не возникло, поэтому в установленный день на берегу водоема были установлены сидения, красивые конструкции для свадебной фотосессии, работал фотограф. Официально брак зарегистрировали не здесь, а в ЗАГСе, где молодожены побывали до приезда на набережную. Здесь же церемония повторилась практически один в один с торжественными клятвами, обменом кольцами и поцелуями.

Эта свадьба стала первой ласточкой, за которой наблюдали не только приглашенные гости, но простые прохожие. Многих это вдохновило, поэтому теперь в администрацию Сыктывкара просьбы разрешить проводить здесь свадебные церемонии, будут не единичными, тем более, что в городе и его окрестностях таких локаций просто нет.





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