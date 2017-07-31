В столице Карелии состоялось шоу реконструкторов

Республика Карелия >> Общество >> 31.07.2017

В Петрозаводске прошла реконструкция высадки шведского десанта и атак русского войска петровских времен. Шоу проходило на набережной Онежского озера и стало заключительным событием фестиваля "Большой сбор на Онего".

Зрелище было ярким и впечатляющим, поэтому в большом восторге от него были дети. Вопреки проливному дождю шведы не оставили своего намерения внезапно напасть на солдат царской армии, которые разбили лагерь в парковой зоне на берегу Онежского озера. В мероприятии принимали участие представители военно-патриотического клуба "Стражникъ", кондопожских "Гардемаринов", а начались мероприятия в День Военно-Морского флота.

Реалистичность воспроизведенных событий впечатляла, потому что участники подошли к ней с серьезностью и щепетильностью. Форма на шведах и русских было настолько красивой, как будто сошла с картинки, именно поэтому после шоу дети облепили бойцов и с каждым старались сфтографироваться на память.

Реконструкторы рассказали, что добиться такого результата получилось только с головой погрузившись в эпоху и изучив детали.

Согласно историческим фактам, русские расположились на отдых, а шведы внезапно напали со стороны берега, причалив на лодках. Шведам пришлось три раза штурмовать наш лагерь, но каждый раз они натыкалась на настойчивый отпор. В итоге русские солдаты с кличем "Ура!", "За батюшку Царя!" заставили шведов с позором ретироваться.

В это же время праздник продолжался и на набережной. Здесь состоялось награждение участников гонки шестивесельных ял. На первом месте оказались моржи из клуба "Виктория" (Петрозаводск), на втором - команда карельских журналистов "Борзописцы".

Также все желающие могли бесплатно взять напрокат лодку, попить чай из самовара, угоститься кофе, взять мастер-класс по вязанию морских узлов и потренироваться в ловкости на веревочном городке.





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