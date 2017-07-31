День Военно-морского флота отметили в Архангельске

В 2017 г празднование прошло под знаком 75-летия Соловецкой школы юнг.



19 ветеранов-юнг, приехавшие со всей страны, стали почтенными гостями и участниками праздничных торжеств. Начало мероприятиям положил парад военных кораблей, которые выстроились на рейде Северной Двины. Парад принял командир Беломорской военно-морской базы В. Воробьев и ветераны-юнги. На рейде на якорь встали 5 кораблей.



На площади Мира у Вечного огня прошел военный парад и торжественны митинг. Были возложены цветы к памятникам Герою СССР, адмиралу Н. Кузнецову, юнгам СФ, стеле "Архангельск – город воинской славы", памятнику "Участникам Северных конвоев 1941- 1945 гг.".



Перед участниками выступил замгубернатора Архангельской области А. Алсуфьев. Он отметил, что история становления флота связана с Архангельской областью. Соловки, Соломбала, Северодвинск и Архангельск – ключевые точки славной истории Военно-морского флота России. Архангельск является первым морским портом страны, а Северодвинск - центром кораблестроения. ВМФ - эффективный и мощный инструмент в защите государства, и его техника находятся в крепких и надежных руках моряков, которых сегодня можно поздравить с профессиональным праздником.



В этом году на разных площадках провели и еще проведут 60 спортивных и культурных мероприятий. Несмотря на ливень стартовал автопробег Архангельск-Северодвинск, приуроченный 75-летию школы Соловецких юнг.



Организаторы автопробега - отделение ДОСААФ РФ Архангельской области. Во время автопробега в Севастополь со всех регионов будут привезены капсулы с землей, собранной с памятных мест, а от Архангельской области это будет капсула с землей с мемориального комплекса на Соловках.



Завершились праздничные мероприятия концертом.