В НАО приступили к комплексному обследованию 97 многоквартирных домов

В регионе начали обследование домов, нуждающихся в оценки техсостояния и физического износа. "Стройсервис" - компания, которая выбрана подрядчиком для выполнения этих работ, к концу года осмотрит 97 панельных, деревянных и кирпичных строений, часть которых находится в сельской местности.



В Департаменте строительства и ЖКХ пояснили, что ранее на основе информации, полученной от муниципалитетов и Госстройжилнадзора, сформировали список многоквартирных домов, из которых чаще всего поступали жалобы граждан и управляющих компаний о неудовлетворительном техсостоянии. Это 3 дома из стальных тонкостенных конструкций, 6 кирпичных, 5 панельных, 73 деревянных дома в поселке Искателей и Нарьян-Маре. В Коткино, Великовисочном и Нижней Пеше и Красном обследованию подлежат еще 10 деревянных домов.



По заключенному с подрядчиком договору на техническое обследование, работы должны быть завершены к 18 декабря, на что выделили 12,8 млн руб. На основе полученных результатов будут внесены поправки в программу региона по капитальному ремонту общего имущества домов.



В этом году по краткосрочному плану программы запланировано провести капремонт 12 домов в окружной столице, поселке Искателей, деревне Макарово на сумму 75 млн руб. Во время ремонтных работ подрядчик должен обновить фундамент, цокольные и чердачные перекрытия, отремонтировать системы газоснабжения и электросетей. На 5 домах демонтируют выгребные ямы и сделают систему водоотведения в зоне земельных участков с устройством канализационных колодцев. Это поможет наладить быт десяткам семей, которые, несмотря на 21 век, продолжают жить в условиях прошлого века, иногда даже не имея самых элементарных удобств и благ цивилизации, доступных во всем цивилизованном мире.