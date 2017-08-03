С начала года в Кольском Заполярье выявлено 1330 водителей "под градусом"

Архангельская область >> Общество >> 03.08.2017

Сотрудники УФСИН и полиции Мурманской области провели брифинг, посвященный методам профилактики повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Таких случаев в 2017 г выявлено уже 1330. 16 ДТП произошли на дорогах по вине пьяных водителей, погиб один человек, пострадали 36.

Инспекторы ГИБДД задерживают, следователи из УМВД расследуют, а служители Фемиды судят нарушителей, но их на дорогах меньше не становится. Контроль со стороны УИС своих подопечных также ничего не приносит. В 2016 г по учету уголовно-исполнительной инспекции прошло 548 человек, которых осудили по статье 264.1. За теми, кто имеет условный срок идет ежемесячный и серьезный контроль. Эти люди смогли избежать наказания в первый раз, поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы это не случилось во второй раз. Большое внимание надо уделить этому вопросу и самим нарушителем, для чего следует проводить профилактические работы.

Принуждения и ограничения по суду могут быть разные: возмещение материального и морального ущерба, обязательное трудоустройство, запрет на смену места проживания. Такие наказания имеют свой срок. Например, обычная протяженность составляет 1,5 - 2,5 года. Это достаточное время для адекватного человека чтобы подумать о своем поведении и его последствиях. К сожалению, так думают не все. Некоторые многократно нарушают отбытие наказания, в итоге сотрудники УИС в суде требуют замену основного наказания на лишение свободы. В первом полугодии 11 человек по решению суда были отправлены в колонию-поселение, а всего в КП № 24 Оленегорска находится 18 осужденных по ст. 264.1. К большинству из них граждане требуют применить самые суровые меры наказания, среди которых пожизненное лишение водительских прав, тюрьма и даже запрет на проживание на определенной территории





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