В НАО готовятся к отопительному сезону

В Минстрое и ЖКХ РФ состоялось селекторное совещание на тему подготовки предприятий ЖКХ к работе в осенне-зимний период. Глава ведомства М. Мень, подводя итоги прошедшего отопительного сезона, отметил Ненецкий округ в числе регионов, в которых не было зафиксировано аварий на коммунальных объектах.



Общее число аварий за отопительный сезон 2016-2017 гг в стране снизилось на 11,3%. В 24 регионах, среди которых Ханты-Мансийский автономный округ, НАО, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Чукотский АО, не зафиксировано серьезных нарушений. Главный инструмент снижения аварийности - модернизация коммунального хозяйства за счет средств, привлеченных регионами у частных источников.



В целом по РФ к отопительному сезону подготовлено 37% жилфонда. Темпы его подготовки, а также котельных и водопроводных сетей, соответствуют показателям прошлого года. На 1 июля к зиме подготовлено 30% котельных и 37% тепловых сетей, 40% водопроводных сетей.



В НАО на подготовку объектов к отопительному сезону из бюджета округа направлено 58,5 млн руб. Эти деньги выделены предприятиями и муниципалитетам ЖКХ. 40 млн руб. выделено Предприятию объединенных котельных и тепловых сетей. Оно проводит капремонт на 34 объектах (теплосети, канализация, сети холодного водоснабжения, насосное, теплообменное оборудование). Муниципальное предприятие план выполнило на 40%.



10 млн руб. на подготовку к зиме получила Ненецкая коммунальная компания на ремонт котельной в районе Рыбников, 8 млн руб. - Заполярный район.



Профильным департаментом разрабатывается комплекс мер на 2017-2020 гг., обеспечивающих повышение качества ЖКХ услуг. Дорожную карту должны принять к 15 августа. 90% пользователей централизованного водоснабжения округа к 2020 г должны получать чистую воду, аварийность сетей теплоснабжения снизится в 1,5 раза.