Права потребителей: в Мурманском регионе создадут устойчивую систему
Накануне состоялось совещание правительственного органа Мурманского региона. Его темой стал вопрос надлежащего обеспечения защиты предусмотренных потребительских прав населения. Специалисты Минэкономразвития области подготовили предварительный отчет. Он касается выполнения поручений федерального центра и лично российского президента, которые были даны регионам в апреле текущего года.
Как подчеркнула губернатор Мурманской области г-жа М.Ковтун, в регионе, действительно, назрела острая необходимость разработки четких программ, касающихся защиты потребительских прав. Как показали итоги прошлого года, в адрес регионального органа «Роспотребнадзора» поступило не менее 3 000 обращений рядовых граждан. Проблемы затронули все сферы потребления, включая структуры ЖКХ, транспорт, розничную торговлю, медицинское обслуживание, финансово-банковский сектор и туристические услуги. Жители области постоянно сталкиваются с трудностями на потребительских рынках.
Заместитель руководителя Минэкономразвития Мурманской области г-жа А.Шпак подтвердила актуальность слов губернатора. В профильном ведомстве классифицировали всю совокупность поступивших от граждан жалоб. Было определено, что они относятся к тематической деятельности 19-ти различных ведомств. Таким образом, каждое из них должно уже сейчас принять активное участие в создании программы и работе специального Координационного совета, который будет осуществлять контроль и оперативное руководство процессом.
Следует отметить, что в Мурманской области уже существуют наглядные примеры поставленной работы по защите потребительских прав. Так, к примеру, в г. Оленегорск данные функции успешно приняло на себя муниципальное учреждение казенного типа «Управление городского хозяйства». Здесь не просто рассматривается каждое обращение. Оно оперативно направляется в предусмотренные надзорные органы. Работа структуры реально решает проблемы потребителей этого города Мурманской области.
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