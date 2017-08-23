Коми ВДНХ: инновации и национальные традиции

Республика Коми >> Общество >> 23.08.2017

Как информирует «KP.RU.Сыктывкар», стартовало выставочное мероприятие Коми ВДНХ. Эта выставка вобрала в себя все лучшее еще из советских традиций. При этом сегодня она проводится креативно, динамично и с демонстрацией национальных традиций.

Гостям мероприятия представлены современные инновационные технологии, которые уже применяются на производственно-хозяйственных объектах Республики Коми. Наравне с этим, участникам выставки предлагается живая дегустация свежеприготовленных блюд из кухни народностей региона.

В самом начале павильона гостей встречают роботы. Встреча с ними настолько увлекательна, что привлекает внимание не только детей, но и сопровождающих их взрослых. На фоне других образцов особой популярностью пользуется робот Валли. Это не удивительно. Ведь его прототипом послужил популярнейший мультипликационный герой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской Правды», его сбором занимались учащиеся СГУ. При этом им оказывали помощь более молодые ребята из городского кружка современной робототехники. Модель очень удачно запрограммирована. Она эффектно управляется с помощью специально предусмотренного пульта.

Впрочем, соседи Валли, которые забавно перемещались по периметру выделенной им площадки и поднимались по импровизированным лестницам, вызвали не меньший восторг публики.

Не меньший интерес вызвал и современный 3D-принтер в зале № 7. Его презентовал Институт Образования. Люди не могли оторвать глаз от появления очередной детали объемного типа. В колледже успешно преподают основы инновационных технологий. Этот предмет является самым любимым у большинства студентов. На совете было решено представить в экспозиции знакового мероприятия, именно, 3D-принтер.

Тех участников мероприятия, которые успели проголодаться, ждала презентация Усть-Вымского района. На опрятной и колоритной скатерти здесь расположилось множество интереснейших блюд, которые знают и любят местные жители. Здесь представлены рач, шаньги, ёла рок, репа и множество другим блюд кухни Республика Коми.





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