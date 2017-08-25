В Вологде откроют службу ранней помощи детям-инвалидам

Вологодская область >> Общество >> 25.08.2017

Вопрос создания службы помощи детям с ограниченными возможностями обсудили на образовательном салоне в Вологде. Также в его рамках состоялось заседание круглого стола на тему современного детского сада как гарантии получения качественного образования. В дискуссии участие приняли педагоги всех муниципалитетов Вологодской области.

Сейчас количество детей с ограниченными возможностями увеличивается каждый год. Много маленьких вологжан рождается с аутизмом, но грамотных специалистов для работы с ними не хватает. Этим объясняется необходимость создания службы, помогающей адаптироваться инвалидам в раннем возрасте.

Основная задача – определить приоритеты отрасли, которые можно обсудить на уровне региона и федерации. Подобные образовательные салоны – лучший способ определиться с приоритетами.

Во время круглого стола участники делились опытом по привлечению к дошкольной жизни детей их родителей (анкетирование, опросы, родительский комитет, тематические собрания, праздники успеха, почта доверия, мероприятия на каникулах).

Во многих вопросах важно межведомственное сотрудничество: социальная сфера, образование, здравоохранение, а в решении проблемы нужно активно применять государственно-частное партнерство. Сейчас только частные структуры могут быстро апробировать новые механизмы, потому что в государственных анализ эффективности длиться гораздо дольше. Совместными усилиями можно добиться результата быстрее и оказать семьям поддержку в самых сложных жизненных ситуациях.

В настоящий момент создание службы ранней помощи детям-инвалидам находится на начальной стадии, и пока о полной реализации проекта говорить рано. Никто даже не может ориентировочно назвать дату открытия центра.





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