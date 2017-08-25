Сыктывкарцы не хотят иметь больше двух детей

Республика Коми >> Общество >> 25.08.2017

В Коми тенденция сокращения численности населения набирает обороты. Больше 50% сыктывкарцев не хотят иметь больше 2 детей, 30% - больше одного ребенка, а есть и те, кто иметь детей вообще не планирует.

Психолог Центра соцпомощи семье и детям Н. Гавриляк считает, что причины отказа от рождения детей могут быть разными. Если раньше люди не пользовались противозачаточными средствами и рожали, не задумываюсь о последствиях, то теперь они стали более ответственно относиться к формированию семьи, думать о том, чтобы дать ребенку хорошее образование, обеспечить достойными условиями проживания и мн. др. Во главу вопроса становится финансовая составляющая, а финансовые кризисы и нестабильность рождаемости не способствуют. Те родители, у которых уже есть ребенок, прекрасно оценивают собственные возможности и силы, и понимают, что их недостаточно, чтобы достойно выкрасить еще одного ребенка. Люди стали более образованные, поэтому задумываются о последствиях своего выбора, и это правильно.

Также на желание рожать детей влияют эгоистические побуждения, когда человек хочет больше времени уделять себе. Женщины не хотят, чтобы у них портилась фигура, хотят строить карьеру, и ребенок в эти планы не вписывается. Продолжение рода сейчас не является приоритетом.

Погодные условия Коми также не способствуют жизнерадостной позиции людей. Большую часть года здесь холодно, солнца мало, и это оказывает психологический дискомфорт, уменьшает оптимистическое настроение и желание процветать.

Осуждать людей за то, что они не хотят иметь детей, нельзя, потому что всегда есть те, кто стремится к большой семье, и те, кто этого делать не спешит. В этом всегда есть баланс, поэтому если где-то убыло, где-то обязательно прибыло.





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