Воркута отметила праздник шахтеров

Жители Воркуты в 70-й раз отмечают День шахтера. Градообразующее предприятие моногорода "Воркутауголь" совместно с властями города организовали масштабное празднество.



Накануне празднования в городе организовали традиционный велопробег, 70 участников которого побывали на всех воркутинских мемориалах, установленных в память о горняках.



Вчера праздник начался с торжественного шествия горняков, в котором участие приняли 500 человек. Во главе колонны шел глава Коми С. Гапликов и глава Минпрома республики Н. Герасимов. На площади Центральной состоялся праздничный митинг.



После этого прошла эстафета "Горняцкое пятиборье", на которой сотрудники воркутинских шахт соревновались в умении собирать конвейерный став, надевать спецодежду на скорость, включать самоспасатели и готовить лес для шахт.



Параллельно прошла выставка горношахтного оборудования, которую открыли на Воркутинском механическом заводе. Посетители смогли увидеть что представляет собой настоящий забой в разрезе, агрегаты 1940-1950 гг выпуска, в том числе трофейные импортные станки.



У административного здания "Воркутауголь" открылся детский уголок, где для ребят проводили эстафеты и награждали сладкими призами. В комплексе "Олимп" состоялось шоу "Магия черного золота", главными действующими лицами которого стали иллюзионисты братья Сафроновы.



На площади Центральной прошел концерт, звездой которого стала группа Uma2rman. Завершил праздник 10-минутный салют.



Сегодня в городе и во всех близлежащих поселках состоятся народные гуляния.



Справка. Воркута - заполярный город, третий по величине за полярным кругом. Его население - 80 тыс. человек. 7 тыс. из них работают на угледобыче. Градообразующим предприятием является "Воркутауголь", принадлежащий ПАО "Северсталь". В него входит угольный разрез, 5 подземных шахт, одна из которых пока закрыта по причине аварии, случившейся здесь в феврале прошлого года.