Воркута отметила праздник шахтеров

Республика Коми >> Общество >> 27.08.2017

Жители Воркуты в 70-й раз отмечают День шахтера. Градообразующее предприятие моногорода "Воркутауголь" совместно с властями города организовали масштабное празднество.

Накануне празднования в городе организовали традиционный велопробег, 70 участников которого побывали на всех воркутинских мемориалах, установленных в память о горняках.

Вчера праздник начался с торжественного шествия горняков, в котором участие приняли 500 человек. Во главе колонны шел глава Коми С. Гапликов и глава Минпрома республики Н. Герасимов. На площади Центральной состоялся праздничный митинг.

После этого прошла эстафета "Горняцкое пятиборье", на которой сотрудники воркутинских шахт соревновались в умении собирать конвейерный став, надевать спецодежду на скорость, включать самоспасатели и готовить лес для шахт.

Параллельно прошла выставка горношахтного оборудования, которую открыли на Воркутинском механическом заводе. Посетители смогли увидеть что представляет собой настоящий забой в разрезе, агрегаты 1940-1950 гг выпуска, в том числе трофейные импортные станки.

У административного здания "Воркутауголь" открылся детский уголок, где для ребят проводили эстафеты и награждали сладкими призами. В комплексе "Олимп" состоялось шоу "Магия черного золота", главными действующими лицами которого стали иллюзионисты братья Сафроновы.

На площади Центральной прошел концерт, звездой которого стала группа Uma2rman. Завершил праздник 10-минутный салют.

Сегодня в городе и во всех близлежащих поселках состоятся народные гуляния.

Справка. Воркута - заполярный город, третий по величине за полярным кругом. Его население - 80 тыс. человек. 7 тыс. из них работают на угледобыче. Градообразующим предприятием является "Воркутауголь", принадлежащий ПАО "Северсталь". В него входит угольный разрез, 5 подземных шахт, одна из которых пока закрыта по причине аварии, случившейся здесь в феврале прошлого года.





Рекомендуем по теме:

Значки и пулеметы смогли увидеть посетители архангельского центра "Патриот"

Битву тарантасов организовали в Сыктывкаре байкеры

Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики

Воркута готовится встретить 73 день рождения

В Вологде состоялся праздник осени и цветов


Форекс для новичков

Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета