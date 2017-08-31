32 семьи переедут из НАО в другие регионы с финансовой поддержкой государства

В текущем году в климатически благоприятные районы страны из Ненецкого округа при содействии государства переедут 32 семьи. Такое количество жилищных сертификатов на 45 млн руб. было выделено жителям региона по федеральной программе. Сейчас такие сертификаты уже находятся на руках у 28 семей на общую сумму 40,3 млн руб.



Большая часть участников программы по переселению - жители отдаленных сел НАО. Большинство из них не хотят ехать слишком далеко от нынешнего места проживания, поэтому выбирают для жизни более цивилизованную и благоустроенную Архангельскую область.



Жилищный сертификат выдается в рамках программы переселения людей из региона Крайнего Севера в более климатически благоприятные районы России. В программе сейчас зарегистрировано 2 тыс. 124 семей, 280 из которых хотят поменять место жительства уже в следующем году. Средний размер сертификата составляет в 2017 г 1,4 млн руб., норматив стоимости 1 м кв. площади жилого помещения на второе полугодие текущего года – 38 тыс. 320 руб. Этот тариф утвержден Министерством строительства РФ в среднем для всех регионов страны.



Сформирована очередь из 3 категорий граждан. Первая - инвалиды I, II групп и инвалиды детства, родившиеся на Крайнем Севере и приравненных к нему областях. Вторая – пенсионеры (самая многочисленная группа). Третья - работающие люди, которые хотят сменить место жительства.



Напомним, что программа переселения за счет средств федеральной казны реализуются с 1996 г. В ней могут принять участие жители Ненецкого округа, приехавшие на Крайний Север и приравненные местности до 1 января 1992 г. Стаж работы только на Севере должен быть не менее 15 календарных лет. Важное условие - отсутствие жилья в России за пределами Севера.