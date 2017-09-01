В Вологодской области стимулировать рождаемость будут жилищной заинтересованностью

Стимулирование молодых семей к рождению детей первого и последующих обсудили на заседании Проектного комитета по демографии, который возглавил глава Вологодской области О. Кувшинников. Он подчеркнул, что страна постепенно погружается в демографическую яму, что вызывает необходимость внедрять инновационные инструменты поддержки материнства, детства, здоровья и трудовой занятости.

Правительство региона разработало "Стратегию-2030", целью которой стало народосбережение. Этот документ синхронизирован с демографической политикой РФ до 2025 г.



Замгубернатора области О. Васильев рассказал о мероприятиях по достижению целевых показателей социального и экономического развития, в соответствии с указами президента РФ. Усилия органов власти сейчас направлены на решение конкретных задач. Существенные ресурсы направляются на лечение бесплодия, сохранение репродуктивного здоровья, профилактику абортов, чей показатель сократился в последнее время на 39%.



Также проектом, который поможет в решении демографической проблемы, является первый маткапитал. Государство решило стимулировать рождаемость, особенно второго ребенка. Для этого используется материнский капитал. Но стоит также заниматься стимулированием молодых семей, которые не спешат заводить первого ребенка. Для этого предлагается разработать губернаторский проект, при котором регион будет материально стимулировать рождение первенца через жилищную программу. Для этого требуется разработка масштабной нормативной базы, большие материальные вложения, но Вологодская область готова к этим затратам ради достижения цели.



О. Кувшинников эту идею поддержал, предложив провести экспертное обсуждение и соцопрос среди потенциальных родителей. Прежде чем что-то предпринимать, нужно выяснить, что по этому поводу думают люди, для которых проект будет разработан.