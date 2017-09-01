В Вологодской области стимулировать рождаемость будут жилищной заинтересованностью

Вологодская область >> Общество >> 01.09.2017

Стимулирование молодых семей к рождению детей первого и последующих обсудили на заседании Проектного комитета по демографии, который возглавил глава Вологодской области О. Кувшинников. Он подчеркнул, что страна постепенно погружается в демографическую яму, что вызывает необходимость внедрять инновационные инструменты поддержки материнства, детства, здоровья и трудовой занятости.
Правительство региона разработало "Стратегию-2030", целью которой стало народосбережение. Этот документ синхронизирован с демографической политикой РФ до 2025 г.

Замгубернатора области О. Васильев рассказал о мероприятиях по достижению целевых показателей социального и экономического развития, в соответствии с указами президента РФ. Усилия органов власти сейчас направлены на решение конкретных задач. Существенные ресурсы направляются на лечение бесплодия, сохранение репродуктивного здоровья, профилактику абортов, чей показатель сократился в последнее время на 39%.

Также проектом, который поможет в решении демографической проблемы, является первый маткапитал. Государство решило стимулировать рождаемость, особенно второго ребенка. Для этого используется материнский капитал. Но стоит также заниматься стимулированием молодых семей, которые не спешат заводить первого ребенка. Для этого предлагается разработать губернаторский проект, при котором регион будет материально стимулировать рождение первенца через жилищную программу. Для этого требуется разработка масштабной нормативной базы, большие материальные вложения, но Вологодская область готова к этим затратам ради достижения цели.

О. Кувшинников эту идею поддержал, предложив провести экспертное обсуждение и соцопрос среди потенциальных родителей. Прежде чем что-то предпринимать, нужно выяснить, что по этому поводу думают люди, для которых проект будет разработан.





Рекомендуем по теме:

Бюджет Вологодской области передали на рассмотрение общественникам

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

Ввести дополнительные льготы планируют для женщин, готовящихся стать мамами в первый раз

Новый инвестиционный паспорт обсудили в Вологде

В Карелии рассматривали зависимость моногородов от градообразующих предприятий

Poly Group вложит 5,5 мдрд долларов в строительство магистрали "Белкомур"


Форекс для новичков

Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа

Как зарабатывать Форексом на жизнь

Архангельские ливни обнажили очередной брак в работе дорожников
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета