"ЛУКОЙЛ-Коми" подарил Усинску Аллею семьи и игровую площадку

Республика Коми >> Общество >> 04.09.2017

Новая детская площадка стала подарком "ЛУКОЙЛ-Коми" муниципальной администрации Усинска в День города и День нефтяника.

Объект построили на ул. Парковой. Проект строительства совместно реализовали в рамках Года добрых дел правительство Коми и компания "ЛУКОЙЛ".

Горки, лабиринты, качели, лесенки и канаты теперь станут еще одним развлечением на новой площадке для ребят всех возрастов. Особое внимание уделили дизайну площадки, решив ее стилизовать под пиратскую тематику. Некоторые аттракционы представлены в виде пиратских кораблей. Все сооружения оборудованы в соответствии с нормами безопасности, тщательно рассчитанной высотой и кривизной спусков и подъемов. Игровую зону покрыли мягким прорезиненным покрытием для безопасности во время дождей или оледенения. Для подростков здесь есть тренажеры, где можно заниматься спортом, тренироваться в любое время года.

На открытие площадки пригласили аниматоров, руководил которыми легендарный капитан Джек Воробей. Он развлекал детей викторинами конкурсами, танцами, а малышей приглашал сфотографироваться с ростовыми куклами.

С. Хахалкин, руководитель администрации городского округа "Усинск" выразил благодарность нефтяникам за счастье, которое они подарили детям, за то, что продолжают делать город уютным и красивым. Напомним, что в этот же день в городе была открыта Аллея семьи с несколькими скульптурными группами, посвященными семейным ценностям, где посадили спиреи, черемуху Колората, зимостойкую калину и украсили дорогу элементами ландшафтного дизайна.

Гендиректор "ЛУКОЙЛ-Коми" А. Лейфрид пожелал детям найти на новой площадке себе занятие по вкусу, после чело в небо взлетели десятки цветных воздушных шаров. На этом праздник для детей не закончился, потому что они продолжали получать подарки от нефтяников за участие в конкурсах и просто так.





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