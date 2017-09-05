Российско-норвежские учения прошли в Баренцевом море

В Баренцевом море прошли российско-норвежские учения, в которых были задействованы сторожевой корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" ПУ ФСБ РФ и норвежский корабль Береговой охраны "Баренцхаф". Во время учений пограничники отработали совместные действия по обнаружению и спасанию терпящих бедствие и по тушению пожара на судне. Также были проведены сопутствующие работы и отработка навыков совместных действий на судне.



После завершения учений оба корабля пришвартовались в Мурманске. Здесь экипаж норвежского судна пребывает с неофициальным визитом вместе с делегацией Главного оперативного командования ВС Норвегии.



В первый день визита моряки традиционно отдали дань памяти советским воинам, оборонявшим Заполярье во время ВОв, пограничникам и морякам, отдавшим жизни во время защиты Арктических рубежей. Участники норвежской и российской делегаций приняли участие в возложении цветов к памятникам "Защитники Заполярья" и "Пограничники Арктики".



Делегацию РФ возглавил начальник погрануправления ФСБ РФ по западному арктическому району генерал-лейтенант И. Константинов, делегацию Норвегии - начальник Главного оперативного командования ВС Норвегии - генерал-лейтенант Р. Якобсен.



В программу трехдневного визита также входит совместное заседание, посвященное организации совместного контроля над промыслом водных биоресурсов в Баренцевом море. Главный вопрос повестки дня – обмен оперативной информацией о нарушителях правил рыболовства, угрозах безопасности в море, способах решения этих проблем и обмен информацией об опыте борьбы с правонарушениями на водах.



Также для норвежских гостей организовали экскурсию по главным городским достопримечательностям и провели товарищеский матч по волейболу между командой России и Норвегии.