Заключенные Поморья соревновались в изготовлении деревянных крестов

Архангельская область >> Общество >> 06.09.2017

Заключенные всех колоний Поморья недавно соревновались в изготовлении крестов. Самые достойные работы отбирали в региональном УФСИН с привлечением Архангельской епархии.

По условиям конкурса православные кресты должны были быть только деревянными, учитывать православные каноны. Победу одержал ИК-1(Пирсы) УФСИН, "серебро" досталось СИЗО-4 из Белой Горы, "бронза" - ИК-4 из Котласа. Также жюри отметило высокое качество напрестольных крестов, которые сделали в ИК-29 (Река Емца).

Руководитель отдела тюремного служения епархии иеромонах Даниил рассказал, что изготовление креста связано с добродетелью и терпением, усидчивостью и вниманием, а также благоговением. Это занятие само по себе преследует благородную цель, дает человеку возможность закалять в себе качества, способные помочь в жизни, в сохранении гармонии и мира. Жизнь всегда наполнена множеством потрясений скорбных и радостных, и эти качества помогают не пасть духом, помогают быть терпимее к окружению и смирению, а также уметь брать ответственность на себя и служить на благо ближних.

Все кресты, выполненные заключенными, освятят и передадут в часовни и храмы Архангельской области, чтобы использовать их в совершении богослужений.

Конкурс на лучшие кресты преследовал сразу несколько целей, и одна из них - повысить духовный уровень своих изготовителей. Крест из дерева требует ювелирной точности и фантазии, поэтому сделать его может не каждый. Изготовление именно православного атрибута – это одна из ступеней, по которой может продвинуться ее мастер, это просветление души и благое дело, которое само по себе несет гармонию в душе и некое просветление. Организаторы конкурса надеялись, что именно в СИЗО людям есть к чему стремиться в духовном плане.







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