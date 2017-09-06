Стильный променад появится у архангельского Дворца детского и юношеского творчества

Архангельская область >> Общество >> 06.09.2017

Пешеходная дорожка шириной 6 м, скамейки и урны станут новым местом притяжения для жителей Архангельска в районе ДДЮТ.

На выездном совещании, в котором приняли участие глава города И. Годзиш, зампредседателя облправительства Е. Прокопьева, сотрудники министерств  горадминистрации, рассмотрели варианты благоустройства участка набережной Северной Двины. Также на совещании присутствовал председатель Совета директоров холдинга "Аквилон Инвест" А. Фролов, так как именно его компания занимается комплексным проектом застройки набережной.

Участники обсудили возможность участия в проекте федеральных средств. В идеале горожане должны получить красивую набережную.  На участке  ДДЮТ - Михаило-Архангельский кафедральный собор оборудуют променад с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами, для чего тротуар возле ДДЮТ станет шире.

Ранее эта территория десятилетиями была никому не нужна, поэтому была доведена до плачевного состояния. Теперь ею занимаются, так как она попала в программу по созданию Беломорского туристического кластера. Сквер обещают привести порядок к лету следующего года.

Впервые идея создать на заброшенном месте молодежный парк прозвучала в субботу от активистов, занимающихся уборкой участка на пересечении ул. Поморской и набережной. Глава города на это ответил, что для парка здесь слишком мало места, но сквер может поместиться. Также губернатор внес предложение сделать всю территорию у ДДЮТ общедоступной, сняв ограждения. Для этого нужно определиться с участками, которые сейчас закреплены за Дворцом детского творчества, но которые нужно передать в муниципальную собственность для дальнейшего проведения на них работ по благоустройству.

Эскиз проекта опубликуют и обязательно проведут общественные слушания, где окончательно решат судьбу этого места.





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