В Нарьян-Маре появится новый памятник экипажу парохода "Комсомолец"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 07.09.2017

Конкурс эскизов памятника членам экипажа парохода "Комсомолец", обстрелянного подводной лодкой немцев во время ВОв, стартовал в июле. 22 сентября он завершится, и Департамент образования НАО подведет его итоги к 6 октября. Местом установки памятника будет сквер, где ранее находится мемориал погибшим портовикам. Этот проект организован в рамках подготовки округа к 75-ой годовщине Победы в ВОв.

Напомним, что ранее памятник погибшему экипажу "Комсомолец" уже был у здания управления Нарьян-Марского морпорта. Его установили в ноябре 1968 г. Проект предложили инженеры порта. Памятник посвятили памяти трагедии, разыгравшейся в Баренцевом море в августе 1942 г, когда пароходы "Комилес" и "Комсомолец" с баржами П-3 и 4 на буксире, возвращаясь в свой порт, подверглись обстрелу в районе острова Матвеев. Погибло 300 человек, среди которых 14 членов экипажа "Комсомольца".

Сейчас памятник представляет постамент-пароходную рубку с адмиралтейским якорем. На нижней части прикреплена плита с надписью: "ММФ Нарьян-Марский морской торговый порт экипажу б/п "Комсомолец", погибшему 19 августа 1942 г.". Также приведен весь список погибших членов экипажа.

По инициативе краеведа Ю. Канева и общественной организации ветеранов войны, Вооруженных сил, труда, правоохранительных органов Ненецкого округа был рассмотрен вопрос о переносе памятника от административного здания управления порта в городской сквер, где уже был установлен мемориал погибшим портовикам. Рабочая группа пришла к выводу, что перенос нецелесообразен по причине ветхости конструкции.

В 2017 г Комиссия по топонимике и увековечиванию памяти Нарьян-Мара признала необходимым создать новый памятник и демонтировать существующий. Главным условием было сохранение художественной идеи старого монумента, якоря и плиты с надписью. Новая скульптура должна отражать идею памятника 1968 г.





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