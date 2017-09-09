И. Кошин побывал на конференции "Молодежь и общество: время перемен"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 09.09.2017

Конференцию посвятили 10-летию молодежного парламентаризма в НАО. Глава региона пообщался с активистам парламентского движения, рассказал им о социально-экономическом положении округа, стратегических планах развития.

В конференции приняли участие представители молодежных палат парламентов при законодательных органах власти, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Арктическую зону, преподаватели, студенты, депутаты, представители местного самоуправления, органов власти, общественных объединений.

В своем выступлении глава региона затронул основные принципы работы власти во время падения цен на углеводороды. В последнее время НАО пришлось столкнуться с рядом проблем, обусловленных падением цен на нефть со 115 долларов до 38 долларов за баррель, и рост до 56 долларов. Для Ненецкого округа это критически низкий показатель, поскольку доходы НАО полностью зависят от цен на мировом рынке "черного золота".

Самым тяжелым для региона стал прошлый год, когда он не досчитался третьей части доходов. Это привело к необходимости оптимизации расходов. Это обернулось долгостроями, гигантоманией в сфере строительства, устаревшей инфраструктурой.

Сейчас власти региона нацелены на повышение уровня качества жизни людей, раскрытие потенциала НАО для страны. Здесь продолжат создавать условия для недропользователей, которые являются главными инвесторами в развитие округа, повышать компетенцию людей, которые продолжат строить округ.

Кошин подчеркнул необходимость повышения части расходов бюджета, которые направлены на развитие региона. Сейчас соотношение бюджета содержания к бюджету развития составляет пятую часть всех расходов.

Сегодня собравшимся на молодежном форуме по 20-30 лет, и им предстоит работать и жить в НАО в будущем, но чтобы это будущее строить, нужно отдавать себе отчет и понимать, что происходит в настоящем.





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