Хоккеисты "Водника" взяли вместо клюшек лопаты

Спортсмены приняли участие в высадке возле стадиона "Труд" кедров, которые дополнят уже растущие лиственницы. Теперь у центрального входа на стадион появится новое место, где могут встречаться не только поклонники спорта, но и горожане. Пока оценить вклад хоккеистов в озеленение города трудно, потому что кедры во всей красе предстанут только через десяток лет.



Кедры для высадки выбрали не случайно. Именно это дерево является символом силы, стойкости, мужества, готовности противостоять невзгодам.



Директор центра развития спорта Архангельской области "Водник" А. Багрецов поблагодарил партнеров, предоставивших саженцы, и отметил, что посадка деревьев - важный шаг для создания аллеи хоккейной славы. В перспективе планируется установить здесь стенды, рассказывающие о ярких страницах истории "Водника". Также здесь будут обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки, а аллея хоккейной славы будет любимым местом отдыха горожан.



Посадил кедр и легендарный хоккеист И. Гапанович, отметивший на днях 50-летний юбилей. Для него "Водник" – достояние города, области, то, чем можно гордиться сейчас, и чем будут гордиться внуки нынешнего поколения действующих хоккеистов.



Кедр всегда дарил человеку физическую, духовную силу, здоровье. Плодоносить кедр может, только когда ему исполнится минимум 20 лет, поэтому свидетелями этого станут дети и даже внуки сегодняшних хоккеистов. Самый молодой участник посадки кедров этого точно дождется - Косте, сыну начальника команды Д. Минина, всего 2 года, и он ровесник высаженных кедров.



Напомним, что сегодня хоккеисты "Водника" оставят в покое лопаты и возьмут в руки клюшки. Они встретятся в Ульяновске со своим хоккейным соперником в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.



