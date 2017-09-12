В Мурманской области готовы к отопительному периоду

В Мурманской области подготовка к отопительному сезону является одной из главных тем оперативных совещаний. М. Ковтун следит за обстановкой, так как отопительный сезон начинается в регионе гораздо раньше, чем во многих областях России. На днях областная межведомственная комиссия закончила работу и проверила готовность к холодам ЗАТО Североморск.



387 жилых дома имеют паспорта готовности к отопительному сезону, запас топлива в котельных МЭС сформирован в 77% от нормы. Подготовка в Североморске проводится в соответствии с графиком, о чем доложил министр энергетики Мурманской области В. Гноевский. Также он отметил, что отстающими в регионе числятся Никель и Кола, где паспорта готовности оформлены на 99 и 85% домов соответственно.



Жилфонд должен быть подготовлен к работе с подписанием паспортов готовности и актов до 15 сентября, а информация о подключениях многоквартирных домов должна быть передана в Минэнерго. Министерство должно ввести мониторинг подключения в случае админрешений о начале отопительного сезона. В Мурманской области каждое муниципальное образование принимает решение о начале подачи тепла самостоятельно, исходя из погоды и температуры воздуха, установившейся в населенных пунктах на длительный период.



М. Ковтун также акцентировала внимание на жалобы, поступающие на больницу "Севрыба" по причине отсутствия в лечебном учреждении тепла. Она поручила В. Гноевскому и руководителям муниципальных образований проверить подключаемость к отоплению лечебных учреждений. Проверка должна быть проведена в кратчайший срок. Отопление подключено в Ревде, Верхнетуломском, Ловозеро, а в Полярных Зорях сезон отопления начнется завтра. Когда к отоплению подключат жилые дома, пока не известно.