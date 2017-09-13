В Европе станут требовать паспорт перед ставкой

>> Общество >> 13.09.2017

Европейский союз рассматривает введение проверки удостоверения личности для игроков, делающих ставки, в том случае, если их ставка будет превышать 2 тыс. евро (2,5 тыс. долларов США). В случае подобной проверки клиенту букмекерской конторы необходимо будет предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий его личность, по месту совершения ставки.

Данное решение призвано ужесточить борьбу с отмыванием незаконно полученных финансовых средств и организованной террористической деятельностью. Так, для террористических организаций букмекерские заведения служат прекрасной возможностью скрывать свои махинации с денежными средствами. Также, Евросоюз считает необходимым ужесточить правила совершения ставок Sportwetten mit Erfolg.

По сообщению совета Европейского союза, букмекерские операторы уже давно были предупреждены о скором принятии закона, вносящего определённые изменения в их деятельность. Как утверждают эксперты, новые правила могут серьёзно дезорганизовать работу крупнейших букмекерских организаций.

В июне прошедшего года Комиссия азартных игр Великобритании (UK Gambling Comission, UKGC), являющаяся официальным контролирующим органом в игорной индустрии, настоятельно обратилась к операторам со словами о возможности введения идентификации игроков, как это происходит у онлайн-букмекеров. В случае, если букмекеры откажутся от рекомендаций ведомства по приему ставок spiel Live Sportwetten hier klicken hier klicken, это будет рассматриваться как нарушение условий выдачи государственной лицензии на ведение деятельности и сможет повлечь взыскание штрафных выплат с нарушителей.

Европейская инициатива не является прецедентом. Ранее японское правительство также заявляло о намерении установить ограничения на одновременное количество посещений казино и залов игровых автоматов местными жителями и туристами из других стран путём запроса идентификационной карты для проверки личностей игроков.

Эту карту, получившую название «Мой номер», предлагалось встраивать в интегральные микросхемы (IC), содержащие персональные данные (имя, дату рождения, фотографию игрока). Подобные удостоверения личности необходимо предъявлять каждый раз при входе в игорное заведение.

Возможно, в скором будущем европейское правительство последует примеру японских коллег, и рассмотрит создание специального способа идентификации клиентов букмекерских контор.





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