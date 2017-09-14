В Мурманске обеспокоены вандализмом

МАУК "Мурманские городские парки и скверы" регулярно следит за исправностью осветительных приборов, но освещенность мест отдыха не всегда зависит от специалистов. Недавно в сквере ул. Марата вывели из строя светильники, которые пришлось в срочном порядке восстанавливать.



В этом парке постоянно разбивают светильники, а некоторые заменяют не первый раз. Об этом рассказал директор МАУК А. Накай. Панацеи от вандалов нет, и только бережное отношение к общему имуществу может повлиять на снижение количества таких случаев. В связи с неконтролируемым вандализмом Накай призвал бороться с нарушителями порядка. Если физически остановить их нельзя, можно снять их на мобильный телефон и принести в полицию или администрацию МАУК. Кроме того, нужно больше внимания уделять воспитанию детей и молодежи, проводить профилактические беседы, задействовать их в общественных работах, чтоб они понимали, что чувствует человек, когда результат его труда уничтожают. Важно, чтобы мурманчане смогли понять, что все в городе делается для них, поэтому ответственно относиться к городскому имуществу нужно всем без исключения.



Освещение в Мурманске заслуживает особого внимания. Благодаря территориальному расположению города за Полярным кругом здесь большую часть года темно, поэтому без освещения жить невозможно. Кроме того, наличие света – это гарантия безопасности и качества жизни мурманчан. В этой ситуации самое обидное, что 120 действующих камер, установленных по всему городу, не дают результата.

Сейчас в парках и скверах Мурманска установлено 776 прожекторов и ламп. Все они подключены к системе "Каскад" и работают от единого пульта управления. Включение и выключение осветительных приборов происходит строго по графику, основанному на таблицах освещенности.

