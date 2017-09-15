В Архангельске появится единая дежурная диспетчерская служба

Горадминистрация Архангельска сообщает, что в городе будет создана единая дежурная диспетчерская служба. Она объединит службу 004, экстренные оперативные службы. Теперь все они будут доступны по номеру 112.



Глава города И. Годзиш сообщил, что процесс запуска новой службы уже на подходе. 1 октября служба 004 свою работу прекратит. Теперь можно будет звонить по телефону 420-112, а все остальное останется по-прежнему. Можно будет быстро дозвониться, дождаться оперативного принятия решения и получить решение проблемы в максимальное короткий срок.



Мэр подчеркнул, что к работе новой службы нужно отнестись серьезно. В этой работе не должно быть задержек, некомпетентности и невнимательности, поэтому к набору сотрудников подходят очень скрупулезно. Работа должна быть четко организована, а сбои в ней недопустимы.



Напомним, что в городе это не первая попытка организовать диспетчерскую службу, которая смогла бы решать сразу все основные проблемы жителей Поморья. Но опыт показал, что либо власти не могут организовать службу, либо это невозможно по другим причинам.



Как правило, меняется только вывеска службы, на это тратятся большие деньги, а работать на телефонах продолжают люди из служб, которые закрыли. А эти работники в плане профессионализма не являются эталонами. Во-первых, многие несерьезно относятся к работе, позволяют себе неуместные советы, некоторые даже хамят, поэтому для людей новая служба ничего нового не приносит. Также власти не считают нужным менять инструкции, поэтому и результата от нововведений не видно.



Как пример можно привести опыт журналиста ИА "Эхо СЕВЕРА", который нашел на главном пляже города бесхозный газовый баллон. Как порядочный гражданин он попытался дозвониться до диспетчерской службы, но сделать это смог только с третьего раза, так как трубку не брали, потом не хотели слушать и пытались переключить на других людей, а в результате трубку бросали. Иногда включается автоответчик, который "футболит" людей от одного оператора к другому.

