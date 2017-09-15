В Ненецком округе ищут альтернативные пути трудоустройства инвалидов

И. Кошин поднял вопрос о трудоустройстве инвалидов в НАО. На эту тему он общался с профильными ведомствами и представителями предприятий и организаций.



Сейчас в округе наблюдается разрыв между спросом работодателей и предложением потенциального работника. Для решения проблемы нужно активизировать работу по повышению компетенции инвалидов и проработать варианты их целевого переобучения.



Председатели Всероссийского общества инвалидов и общества слепых отметили, что у многих инвалидов нет желания работать, и даже переобучения за счет казны региона не помогает. Причины этого разные. Одним трудно добираться до рабочих мест, другие, соизмерив свои физические и временные затраты с получаемой заплатой, приходят к мнению, что гораздо менее проблематично сидеть дома. Также существует факт опасения, что на рабочем месте с человеком будут обращаться плохо.



И. Кошин предложил попробовать вариант с трехсторонними договорами между инвалидом, работодателем и учреждением образования, в котором проводятся курсы повышения квалификации или переучивание.



Напомним, что работодатели, трудоустраивающие людей с ограниченными возможностями, от округа получают материальную помощь. Это компенсация затрат на зарплату, оборудование рабочих мест. Также в НАО действует программа квотирования, и с прошлого года квотировать рабочие места обязаны все предприятия, на которых работают 50-100 человек. Квота составляет 2% от численности работников. На крупных предприятий, где работают свыше 100 человек, квота равна 3%.



На сегодняшний день рабочие места для инвалидов предоставляют в окружной больнице (24), авиаотряде, "Севержилкомсервисе" (7), индивидуальные места есть в "Варандейском" терминале (5).



В 2017 г нужно обеспечить занятостью 332 инвалидов трудоспособного возраста. Сейчас в НАО работают 297 человек, из них 47 работу нашли в этом году. До конца года нужно трудоустроить еще 35 инвалидов.

