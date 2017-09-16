М. Ковтун побывала с рабочим визитом в Териберке

Мурманская область >> Общество >> 16.09.2017

Губернатор Мурманской области М. Ковтун посетила с рабочим визитом Териберку. В селе в последнее время произошли крупные изменения. Глава региона проверила ход ремонтных работ в школе, пообщалась с новоселами, встретилась с депутатами избранного Совета.

Первое, что увидела Ковтун, была заасфальтированная дорога, которой раньше в этих краях не было. Этому поспособствовала туристическая привлекательность поселка, а возить туристов по размытой проселочной дороге было крайне опасно и неудобно. По этой дороге губернатор прошла к новому дому на 63 квартиры, сданному в эксплуатацию недавно. Дом предназначен для переселения из деревянных построек, которых в поселке большинство. Программа по ликвидации деревянного жилья - следующий этап в развитии села. Сейчас разрабатывается муниципальная программа по сносу 33 сооружений, и в ближайшие 3 года поселок постарается попасть в региональные и федеральные программы.

Сейчас в поселке около 1 тыс. жителей, многим предлагали переехать в новые дома в Коле, но они отказались переезжать. В этом году в школу пошли всего два первоклассника, а местная школа больше напоминает частный пансион с индивидуальным подходом к каждому ученику.

М. Ковтун побывала и в школе. До Териберки добрался образовательный проект "Читающая школа", объединивший учителей, библиотекарей, родителей. В рамках программы проводятся совместные уроки, мероприятия, праздники, что дает возможность людям больше общаться друг с другом с другом, а не посредством гаджетов. Даже центром поселка является не большой магазин, как это обычно бывает, а местная библиотека. С ней в одном здании находится и фельдшерско-акушерский пункт с способность принимать ежедневно по 400 человек.

В этом году в поселке планируется увеличить затраты на автоподъезд на 70%.





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