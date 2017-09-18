В Коми организуют передвижную выставку для патриотического воспитания молодежи

Республика Коми >> Общество >> 18.09.2017

Глава Коми предложил организовать мобильную выставку живописи, отражающую события военного времени в целях патриотического воспитания молодежи.

С. Гапликов сообщил об этом в Сыктывкаре, на заседании координационного совета по военно-патриотическим вопросам воспитания.

Молодежь сейчас особенно восприимчива к визуальным проектам, поэтому подобный формат может стать максимально эффективным в рамках работы по продвижению духовных ценностей, гордости за свою историю. По мнению губернатора Коми, республика не была передовой в военное время, но посильную лепту в победу внесла. Экспозицию можно сделать передвижной, чтобы иметь возможность перевозить ее по городам, районам, пополнять экспонатами. В результате может получиться обширная общерегиональная экспозиция.

Реализация проекта не потребует больших финансовых затрат, но подразумевает наличие огромного желания помочь со стороны волонтеров. Они могут объединиться и сделать полезное для общества дело. Только молодежь может лучше понять молодежь, поэтому они могут предложить современные идеи преставления экспозиции.

Патриотизм - главная ценность и основа воспитательной работы в обществе. Задействовать в ней должны всех: силовые структуры, общественность, органы власти.

Гапликов предложил проанализировать этот вопрос в муниципалитетах, обобщить локальные практики, чтобы распространить их можно было в масштабах региона.

Сейчас в Коми работают 89 клубов военно-патриотического воспитания с детьми и молодежью. Для их поддержки Гапликов предложил проводить ежегодный конкурс-смотр. На заседании Координационного совета было отмечено, что в настоящий момент в этом направлении развито движение в Воркуте, но остальным нужно к нему подтягиваться.





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