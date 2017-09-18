Благоустройство дорог привело к разбитым подъездам к жилым домам

Эксперты Общественного Народного Фронта Карелии выявили проблемы во многих дворах, вошедших в программу "Комфортная городская среда".



Представители ОНФ проинспектировали дворы Петрозаводска, о чем их попросили жители дома №18 на ул. Гоголя. Они жаловались на качество работ по укладке асфальта в их дворе.



Эксперт ОНФ В. Федотов рассказал, что, к сожалению, качество асфальта было отвратительным, и такой вывод можно сделать, не прибегая к лабораторным исследованиям материала, из которого сделаны дороги. Ровность покрытия соблюдена, но он разрушается, хотя уложили его относительно недавно. Также люди не могут понять, в чьи обязанности входит данный вид работ.



Эксперты не в первый раз приезжают на ул. Гоголя. В июне именно на примере этого двора организовали мастер-класс по контролю за строительно-монтажными работами, которые провели члены Центрального штаба ОНФ, координаторы Центра мониторинга благоустройства горсреды, председатель общественного движения по защите прав владельцев жилья "Наш дом" С. Калинина.



С. Калинина во время мастер-класса удивилась, что жители обязаны были софинансировать хотя бы минимальный список работ по благоустройству. Вызвал непонимание и факт того, что жильцы были обременены составлением сметы и дизайном проекта, а проезд, который является городской территорией, включен в состав имущества дома, поэтому содержать его должны сами жители дома.



Мнение экспертов и жителей совпадает: для дворов, входящих в программу, укладка асфальта должна проводиться средствами на укладку дорожного покрытия, примыкающей городской территории. Эти работы может выполнять один подрядчик, что может сэкономить время и средства жителей.